Изменен порядок начисления пенсий

Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в "Порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода из одной категории в другую и выплаты трудовых пенсий", утвержденный постановлением от 28 апреля 2022 года.

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно новому постановлению,теперь при определении базового оклада, государственного оклада или расходов на обеспечение для расчета доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии,будут учитываться выплаты, полученные гражданином только за выполнение трудовых или служебных обязанностей, и их последующие повышения до даты назначения пенсии.

Кроме того, при увеличении страховой части трудовой пенсии в отношении трудовых пенсионеров, которым за выслугу лет были назначены надбавки к трудовой пенсии, если указанная сумма увеличивается вместе с этими надбавками, пенсия будет пересчитана.

Отметим, что в рамках реализуемого нового пакета социальных реформ с начала 2023 года в очередной раз пособия и пенсии были увеличены (размер минимальной пенсии с 1 февраля увеличен с 240 до 280 манатов).

Также был увеличен предел критерия нуждаемости на 2023 год и доведен до 246 манатов, что привело к очередному увеличению сумм адресной социальной помощи.