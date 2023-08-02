Прокуратура расследует нарушения в Евлахской центральной районной больнице

На основании поступившего обращения о нарушениях в Евлахской центральной районной больнице, районная прокуратура провела разбирательство.

Как сообщили в среду Day.Az в прокуратуре Евлахского района, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в выплате должностными лицами указанного медицинского учреждения заработной платы работникам сверх предусмотренной законом, начислении заработной платы лицам, не выходящим на работу, и иных способов присвоения средств государственного бюджета на общую сумму более 73 тысяч манатов.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 УК (присвоение в крупном размере). Следствие по делу продолжается.