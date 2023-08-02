Ожидается изменение погоды

С утра 3 августа до полудня 5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 15-20 метров в секунду, а в некоторых местах усилится до 23-28 метров в секунду.

Как сообщили в среду Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, после нескольких дней умеренной погоды, начиная с полудня 3 августа в северных и западных районах и до полудня 5 августа погода будет нестабильной, в некоторых местах ожидаются дожди, временами ливневого характера. В основном в горных и предгорных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град.

Будет дуть западный ветер, скорость которого временами составит 15-20 метров/сек, в отдельных местах усилится до 23-28 метров/сек.

Есть вероятность повышения водности рек, в некоторых горных реках пройдут кратковременные сели.