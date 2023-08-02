ДТП привело к возгоранию автомобилей

В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент зафиксирован на автодороге, проходящей по территории села Новханы.

Как сообщили Day.Az в районном управлении полиции, сегодня утром столкнулись две легковые машины марки "Мерседес" и "Киа". В результате сгорели легковоспламеняющиеся части обоих легковых автомобилей.

Прибывшие на место происшествия пожарники локализовали пожар. Проходящий рядом газопровод и прилегающие объекты торговли были защищены от огня.

По факту ведется расследование.