https://news.day.az/society/1586235.html ДТП привело к возгоранию автомобилей
ДТП привело к возгоранию автомобилей
В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент зафиксирован на автодороге, проходящей по территории села Новханы.
Как сообщили Day.Az в районном управлении полиции, сегодня утром столкнулись две легковые машины марки "Мерседес" и "Киа". В результате сгорели легковоспламеняющиеся части обоих легковых автомобилей.
Прибывшие на место происшествия пожарники локализовали пожар. Проходящий рядом газопровод и прилегающие объекты торговли были защищены от огня.
По факту ведется расследование.
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