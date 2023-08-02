Cтанция «Кёроглу» будет работать в усиленном режиме

Сегодня в связи с международной игрой футбольного клуба "Карабах" станция "Кёроглу" будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в течение дня расписание поездов будет регулироваться по летнему графику. Возможно выделение дополнительных поездов. После матча будет обеспечено более интенсивное движение поездов.

Отметим, сегодня на Бакинском олимпийском стадионе "Карабах" встречается с польской командой "Ракув". Начало игры в 20:00.