https://news.day.az/society/1586244.html Cтанция «Кёроглу» будет работать в усиленном режиме - Причина
Cтанция «Кёроглу» будет работать в усиленном режиме - Причина
Сегодня в связи с международной игрой футбольного клуба "Карабах" станция "Кёроглу" будет работать в усиленном режиме.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в течение дня расписание поездов будет регулироваться по летнему графику. Возможно выделение дополнительных поездов. После матча будет обеспечено более интенсивное движение поездов.
Отметим, сегодня на Бакинском олимпийском стадионе "Карабах" встречается с польской командой "Ракув". Начало игры в 20:00.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре