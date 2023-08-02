На Фарида Сафарли оказывается психологическое давление

Судебное расследование по делу гражданина Азербайджана, арестованного в Иране по обвинению в шпионаже, близится к завершению.

Как передает Day.Az, об этом Qafqazinfo сообщила мать Фарида Сафарли - Диляра Аскерова.

По ее словам, она общалась с сыном по телефону два дня назад. Фарид сообщил ей, что для подготовки к последнему слову суд дал ему время до 3 августа.

"Сыну сказали, что 3 августа будет оглашен приговор. В последнее время в суде Фарид подвергался серьезному психологическому давлению. Он заявил, что по некоторым вопросам ему необходима консультация адвоката. В консульстве Азербайджана в Иране посоветовали нескольких юристов, но мы не смогли договориться, поскольку они просили слишком большую плату за свои услуги", - сказала Д.Аскерова.

Отметим, что 20 февраля Фарид Сафарли отправился в Тегеран, чтобы навестить свою девушку. Однако в намеченный срок - 5 марта, он так и не вернулся в Германию. С 4 марта телефон Ф.Сафарли был отключен, и связь с ним полностью пропала.

Позже стало известно, что в Иране гражданину Азербайджана было предъявлено обвинение в шпионаже, и он был арестован.