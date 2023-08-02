На проспекте Гейдара Алиева временно ограничат движение

С 22:00 2 августа и до 05:00 3 августа на 26,4-м километре проспекта Гейдара Алиева в Баку будут проводиться работы по установке направляющих табличек.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На период проведения работ движение автотранспорта будет частично ограничено и перенаправлено на соседние полосы движения.