https://news.day.az/society/1586267.html На проспекте Гейдара Алиева временно ограничат движение - ПОДРОБНОСТИ
На проспекте Гейдара Алиева временно ограничат движение - ПОДРОБНОСТИ
С 22:00 2 августа и до 05:00 3 августа на 26,4-м километре проспекта Гейдара Алиева в Баку будут проводиться работы по установке направляющих табличек.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
На период проведения работ движение автотранспорта будет частично ограничено и перенаправлено на соседние полосы движения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре