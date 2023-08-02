Жалобы воспитателей-педагогов рассмотрены

Рассмотрены жалобы воспитателей-педагогов дошкольных образовательных учреждений, высшее образование которых является непрофильным, относительно снижения ставок оплаты труда.

Как сообщает в среду Day.Az, данную информацию распростанило Управление образования города Баку.

Изучив поступившие заявки, ставка оплаты труда этих воспитателей была восстановлена, и они продолжают получать зарплату в прежнем порядке.

Наряду с этим, на следующем этапе предусмотрено приведение степени оплаты труда соответствующих воспитателей-учителей в соответствие с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О дошкольном образовании", "Единого тарифно-квалификационного справочника должностей служащих, относящихся к сфере образования" и трудового законодательства.