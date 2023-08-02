Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибшие
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В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Гядим Гала. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли Джейхун Агазаде 1995 года рождения и Джамиля Гадирова 1965 года рождения, Фахраддин Бадиров 1961 года рождения получил травмы и был госпитализирован.

По факту проводится расследование.