https://news.day.az/society/1586403.html Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибшие - ФОТО
В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Гядим Гала. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли Джейхун Агазаде 1995 года рождения и Джамиля Гадирова 1965 года рождения, Фахраддин Бадиров 1961 года рождения получил травмы и был госпитализирован.
По факту проводится расследование.
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