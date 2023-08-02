https://news.day.az/society/1586404.html ЧП в Барде - частичное обрушение плотины привело к затоплению территории
ЧП в Барде - частичное обрушение плотины привело к затоплению территории
На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в результате обрушения части плотины на Верхне-Карабахском водоканале на территории села Гарагоюнлу Бардинского района произошло подтопление прилегающих территорий.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Отмечено, что на территорию для принятия необходимых мер безопасности были немедленно привлечены силы Карабахского и Гянджинского региональных центров МЧС, Государственной службы пожарной охраны и силы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС, соответствующие государственные органы были проинформированы.
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