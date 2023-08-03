Вниманию желающих учиться в докторантуре за рубежом
3 августа в рамках "Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы" начинается второй прием документов на 2023 год.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщило министерство науки и образования Азербайджана.
Согласно информации, программа предназначена для лиц, готовящихся к поступлению в докторантуру за рубежом по приоритетным специальностям или обучающимся в настоящее время в докторантуре по соответствующим направлениям.
Ознакомиться с необходимыми документами можно по ссылке. С подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Срок подачи заявок на участие в программе продлится до 20 сентября 2023 года.
При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по адресу электронной почты[email protected]
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