Вниманию желающих учиться в докторантуре за рубежом

3 августа в рамках "Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы" начинается второй прием документов на 2023 год.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщило министерство науки и образования Азербайджана.

Согласно информации, программа предназначена для лиц, готовящихся к поступлению в докторантуру за рубежом по приоритетным специальностям или обучающимся в настоящее время в докторантуре по соответствующим направлениям.

Ознакомиться с необходимыми документами можно по ссылке. С подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Срок подачи заявок на участие в программе продлится до 20 сентября 2023 года.

При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по адресу электронной почты[email protected]