https://news.day.az/society/1586630.html Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов - ФОТО
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов - ФОТО
Члены Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов в Баку.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, после посещения Аллеи шехидов члены Общественного объединения рассказали о вопросах, затронутых в их обращении в ООН.
Отметим, что сегодня Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" обратилось в ООН.
В своем письме члены Объединения призвали ООН содействовать тому, чтобы Армения предоставила информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев и указала места массовых захоронений.
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