https://news.day.az/society/1586655.html Вниманию водителей - ведутся работы на одной из дорог
Вниманию водителей - ведутся работы на одной из дорог
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выполняет работы по обновлению горизонтальной линии разметки, указателей и пешеходных полос на участке с 10-й по 30 километр автодороги Баку - Шамахы - Евлах в обоих направлениях.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе данной структуры, работы продлятся несколько дней.
Агентство рекомендует водителям быть внимательными во время движения по указанному отрезку дороги, следовать требованиям правил дорожного движения и временных знаков, установленных на территории проведения работ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре