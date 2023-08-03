Вниманию водителей

- ведутся работы на одной из дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выполняет работы по обновлению горизонтальной линии разметки, указателей и пешеходных полос на участке с 10-й по 30 километр автодороги Баку - Шамахы - Евлах в обоих направлениях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе данной структуры, работы продлятся несколько дней.

Агентство рекомендует водителям быть внимательными во время движения по указанному отрезку дороги, следовать требованиям правил дорожного движения и временных знаков, установленных на территории проведения работ.