Привлечен к уголовной ответственности завотделением Сальянской районной больницы

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, были выявлены незаконные действия заведующего туберкулезным отделением юридического лица публичного права "Сальянская центральная районная больница" Ханыша Аббасова.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Были выявлены основания для подозрения в том, что Аббасов включал ложные сведения в медицинские документы о диагностике заболевания и стационарном лечении для установления степени инвалидности в обмен на денежные суммы, которые он получал от различных лиц.

На основании предварительных доказательств, полученных в рамках расследования по возбужденному в связи с этим уголовному делу, Ханыш Аббасов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями и причинение значительного ущерба), 311.2 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса. Учитывая возраст и состояние здоровья обвиняемого, в его отношении была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других противоправных деяний Аббасова, а также привлечению к ответственности других виновных по данному делу.