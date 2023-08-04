https://news.day.az/society/1586709.html Очередная группа украинских детей пройдет реабилитацию в Азербайджане - Сеймур Мардалиев
Очередная группа украинских детей пройдет реабилитацию в Азербайджане - Сеймур Мардалиев
Очередная группа украинских детей отправилась в Азербайджан для реабилитации.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.
"Еще одна группа украинских детей отправилась в Азербайджан для реабилитации. В ближайшие две недели их ждет в Баку развлекательная и насыщенная культурная программа, а также экскурсионные туры в такие регионы, как Габала, Шеки и Шамахы", - отметил Сеймур Мардалиев.
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