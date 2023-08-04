Очередная группа украинских детей пройдет реабилитацию в Азербайджане

Очередная группа украинских детей отправилась в Азербайджан для реабилитации.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.

"Еще одна группа украинских детей отправилась в Азербайджан для реабилитации. В ближайшие две недели их ждет в Баку развлекательная и насыщенная культурная программа, а также экскурсионные туры в такие регионы, как Габала, Шеки и Шамахы", - отметил Сеймур Мардалиев.