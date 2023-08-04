В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны.

Как сообщает Day.Az, дети на протяжении 14 дней будут проходить реабилитацию в лагерях Баку, Шамахы, Габалы и Шеки. Посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, психосоциальных тренингов, мастер-классов, проводимых профессиональными психологами, будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния детей, их интеграция в общество.

Для них будут организованы курсы английского языка, экскурсии по историческим местам и музеям Азербайджана.