https://news.day.az/society/1586714.html В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны.
Как сообщает Day.Az, дети на протяжении 14 дней будут проходить реабилитацию в лагерях Баку, Шамахы, Габалы и Шеки. Посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, психосоциальных тренингов, мастер-классов, проводимых профессиональными психологами, будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния детей, их интеграция в общество.
Для них будут организованы курсы английского языка, экскурсии по историческим местам и музеям Азербайджана.
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