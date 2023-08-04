Группа американских журналистов посетила Гянджу

Группа американских журналистов и медиаэкспертов в рамках поездки в Азербайджан побывала в городе Гянджа.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, американские гости были подробно проинформированы об истории Гянджи - втором по величине городе Азербайджана.

Отмечено, что во время Второй Карабахской войны населенный пункт в центре Гянджи, находящейся далеко от линии фронта, вопреки общечеловеческим ценностям и нормам международного права, подвергся бомбардировке ракетами со стороны армянских вооруженных сил.

Посетив подвергшуюся бомбардировке часть города, гости минутой молчания почтили память мирных жителей, погибших во время этого чудовищного происшествия.

Затем делегация ознакомилась с "Xaн багы", Джума мечетью Шаха Аббаса, Гянджинской государственной филармонией, посетили мемориал, возведенный в память о первых шехидах Кавказской исламской армии в Гяндже, и мавзолей Низами Гянджеви.

Тот факт, что гениальный азербайджанский поэт и мыслитель, могучий мастер пера Низами Гянджеви написал поэму "Лейли и Меджнун", являющуюся историей несчастной любви, за 4 столетия до произведения классика английской поэзии и драматургии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", версия о том, что английский прозаик почерпнул вдохновение из произведения "Лейли и Меджнун", вызвали у гостей большой интерес.