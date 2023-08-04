https://news.day.az/society/1586782.html Пожар привел к ограничению движения на важной дороге - ПОДРОБНОСТИ
Пожар привел к ограничению движения на важной дороге - ПОДРОБНОСТИ
В связи с пожаром на территории Бинагадинского района в настоящее время ограничено движение автомобилей по дороге Бинагадинское шоссе-дорога "Баксол".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативной дорогу, соединяющую проспект Зии Буниятова и автомобильную дорогу Балаханы-Бинагади.
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