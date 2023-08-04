Пожар привел к ограничению движения на важной дороге

В связи с пожаром на территории Бинагадинского района в настоящее время ограничено движение автомобилей по дороге Бинагадинское шоссе-дорога "Баксол".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативной дорогу, соединяющую проспект Зии Буниятова и автомобильную дорогу Балаханы-Бинагади.