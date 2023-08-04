С какими капризами погоды придется столкнуться?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Однако ночью в некоторых частях полуострова, возможны кратковременные дожди. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 28-33° тепла.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Есть вероятность ливней. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 18-23 ° тепла.