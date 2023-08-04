МЧС провело учение в жилом здании

Государственная служба пожарного надзора и Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провели учения в многоэтажном жилом комплексе, принадлежащем ООО "Хатаи-7",и расположенном по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Джейхуна Гасанова, 4а.

Как сообщили Day.Az в МЧС, учения проводились с целью оценки возможности для пожарной техники по сигналу тревоги "условный пожар" подъехать к жилому дому и в целом противопожарной обстановки на территории.

В ходе учений было установлено, что из-за неупорядоченной парковки транспортных средств пожарные машины не могут свободно подъехать к жилому дому.

Были даны устные и письменные "поручения" лицам, ответственным за пожарную безопасность здания, по устранению недостатков, а также были проведены просветительские беседы с жителями жилого комплекса об обеспечении пожарной безопасности.