В Баку судят обвиняемых в госизмене

Начался судебный процесс по уголовному делу Арифа Расулова и Эльнура Расулова, обвиняемых в государственной измене.

Как сообщает Day.Az, под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сиявуша Гаджиева было проведено подготовительное заседание.

Были уточнены анкетные данные обвиняемых по делу лиц.

Подготовительное заседание будет продолжено 16 августа.

Отметим, обоим лицам предъявлено обвинение по статье 274 УК (государственная измена).

В ноябре прошлого года в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, была разоблачена шпионская сеть, созданная спецслужбами Ирана.

Было установлено, что в 2018 году Расулов Эльнур Акиф оглу, находясь на лечении в Иране, договорился о тайном сотрудничестве с представителями спецслужбы этой страны, представлявшимися под именами "Мейсе" и "Доктор". Эльнур Расулов сначала напрямую, а затем через своего родственника Расулова Арифа Амрах оглу, которого он привлек к тайному сотрудничеству, за различную плату выполнял задания иранских спецслужб, в частности, переслал по WhatsApp фото и видеокадры территорий прохождения нефте- и газопроводов в Гарадагском районе Баку, мест, где хранятся беспилотные летательные аппараты, танки и различное военное оборудование, принадлежащие Министерству обороны и Государственной пограничной службе, техники, представленной на фестивале авиации, космоса и технологий Texnofest в Баку, а также зенитно-ракетных комплексов и других радарных и контрольных устройств, расположенных в Сальянском и Физулинском районах.