Грозы, осадки, ветер

В Гейгеле, Гедабее, Гяндже, Сальяне, Гобустане, Шамахы, Шамкире, Джейранчеле, Загатале, Шеки, Гахе, Нефтчале были грозы и осадки ливневого характера.

Как сообщает в пятницу Day.Az, начальник Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Назим Махмудов отметил, что в результате ливневых дождей сошел сель по рекам Курмукчай Гахского района и Габыррычай Самухского района.

По словам Махмудова, для августа не характерен сход селей. Такие процессы обычно наблюдаются с апреля до конца июня.

"Скорость северо-западного ветра составила в Нафталане 28 м/с, в Агдаме - 26 м/с, в Геранбое - 22 м/с, в Тертере - 20 м/с, в Алтыагадже - 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 23 м/с. По данным станции Нефтяных камней, высота волн достигала 2,8 метра. Прогнозируется, что неустойчивая, дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до полудня 5 августа", - сказал он.