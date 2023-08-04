Рабочая группа по экологическим вопросам собралась в Шуше

В Шуше проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики

Как сообщает в пятницу Day.Az, в заседании участвуют руководитель Рабочей группы, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, начальник отдела управления окружающей среды и природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Рагуб Мирзоев, заведующий сектором отдела экологической политики МЭПР Мехман Набиев, начальник отдела ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МЧС Вагиф Фатуллаев, главный консультант Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Эльшад Искендеров, начальник оперативного штаба Агентства по разминированию Идрис Исмаилов, вице-президент НАНА, директор Института молекулярной биологии и биотехнологий Ирада Гусейнова и другие участники.

Наряду с проведенными работами и текущими вопросами, на заседании будут обсуждены вопросы биоразнообразия города Шуша, управления твердыми бытовыми отходами, строительными и свалочными отходами на освобожденных от оккупации территориях, охраны и расширения зеленых насаждений, экологической оценки проектов, реализуемых в Шуше, и другие вопросы.

Напомним, что предыдущее заседание Рабочей группы по экологическим вопросам прошло в Зангилане 2 июня этого года.