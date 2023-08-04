Вниманию абитурентов

Объявлены результаты вступительных экзаменов в вузы, проведенных 22-23 июля 2023 года по I и IV группам специальностей.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

Абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами экзамена, графическими изображениями "карт ответов" и "листа ответов", а также критериями оценки по каждому заданию открытого типа здесь.

Также абитуриенты могут узнать информацию о результатах экзамена, отправив посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) код, указанный в "Пропускном листе на экзамен", на номер 7727.

Из 27 200 абитуриентов, подтвердивших заявки на участие в экзамене (22 447 человек по I группе, 4753 - по IV группе), 747 человек (648 человек по I группе, 99 - по IV группе) не приняли участие в экзамене. 9 абитуриентов, участвовавших в экзамене, были отстранены от него за нарушение правил, а их результаты аннулированы.

Наивысший результат (397 баллов) на экзамене по I группе специальностей показали 2 человека - выпускники городской средней школы имени Фармана Салманова Шамкирского района и городской средней школы № 2 Кюрдамирского района. А самый высокий результат по сумме обоих этапов экзамена по I группе специальности показал выпускник бакинской средней школы № 169. Он набрал 395,5 балла на втором этапе экзамена и 297,5 балла на первом. Таким образом, наивысший балл по I группе специальностей - 693 балла.

Наивысший результат (392,5 балла) на экзамене по IV группе специальностей показал выпускник сумгайытской средней школы № 11. По сумме обоих этапов экзамена по IV группе специальностей самый высокий результат также продемонстрировал данный абитуриент. На первом этапе экзамена он набрал 285,7 балла. Таким образом, наивысший балл по IV группе специальностей - 678,2 балла.

Отметим, что вступительные экзамены по I и IV группам специальностей были проведены 22-23 июля 2023 года.