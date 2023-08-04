Сын шехида получил высокую должность

Орудж Джаваншир оглы Ибрагимов назначен советником в "Азерсун Холдинг".

Орудж Ибрагимов, имеющий богатый опыт в сфере бизнеса и маркетинга, ранее долгое время возглавлял департаменты корпоративных коммуникаций, маркетинга и бизнес развития. За время пребывания на различных руководящих должностях в банковской сфере реализовал множество социально ориентированных проектов государственного значения. В последние 2 года он участвовал в важных проектах в США, Европе а так же внутри страны. Принимал участие в различных международных тренингах и семинарах. Он также долгое время работает бизнес-консультантом. Консультируя различные предприятия и сферы бизнеса, за короткий срок он создал доверительные отношения и положительный имидж в этом направлении.

В "Азерсун Холдинг" он будет оказывать поддержку в области маркетинга, связей с общественностью, социальных проектов и разработки инновационных решений.

Следует отметить, что Орудж Ибрагимов является сыном национального героя Джаваншира Ибрагимова, погибшего во время борьбы за Карабах.