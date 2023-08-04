Пожар в Доме торжеств в Сумгайыте

На горячую линию "112" МЧС поступила предварительная информация о пожаре в Доме торжеств в Сумгайыте.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место привлечены подразделения соответствующих сил МЧС.

В настоящее время осуществляются работы по тушению.

Дополнительная информация будет предоставлена.