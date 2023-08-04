https://news.day.az/society/1586846.html Пожар в Доме торжеств в Сумгайыте - ВИДЕО
Пожар в Доме торжеств в Сумгайыте - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС поступила предварительная информация о пожаре в Доме торжеств в Сумгайыте.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место привлечены подразделения соответствующих сил МЧС.
В настоящее время осуществляются работы по тушению.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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