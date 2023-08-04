https://news.day.az/society/1586881.html Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован - ФОТО - ВИДЕО
Благодаря своевременному вмешательству пожарных, несмотря на ветреную погоду, пожар в доме торжеств "Green House", расположенном в городе Сумгайыт, локализован и удалось предотвратить распространение огня на большую площадь.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в МЧС Азербайджанской Республики.
В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по полному тушению пожара.
Напомним, что на горячую линию МЧС сегодня днем поступила информация о пожаре в доме торжеств "Green House". На место тушения пожара незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
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