https://news.day.az/society/1586924.html МЧС обратилось к населению - будьте осторожны!
МЧС обратилось к населению - будьте осторожны!
В условиях наблюдаемой в стране ветреной и жаркой погоды даже небольшое пренебрежение или небрежное отношение к правилам пожарной безопасности может привести к большим последствиям.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении МЧС к населению.
Так, под воздействием жаркой погоды и ветра даже самая маленькая искра может быстро перерасти в большой пожар и привести к горьким последствиям.
В связи с изложенным МЧС Азербайджана еще раз призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в ветреную и жаркую погоду.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре