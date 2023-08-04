МЧС обратилось к населению

В условиях наблюдаемой в стране ветреной и жаркой погоды даже небольшое пренебрежение или небрежное отношение к правилам пожарной безопасности может привести к большим последствиям.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении МЧС к населению.

Так, под воздействием жаркой погоды и ветра даже самая маленькая искра может быстро перерасти в большой пожар и привести к горьким последствиям.

В связи с изложенным МЧС Азербайджана еще раз призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в ветреную и жаркую погоду.