https://news.day.az/society/1586968.html Тяжелое ДТП в Кюрдамире - есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Кюрдамире - есть пострадавшие
В Кюрдамире произошла автомобильная авария, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Гарабуджаг.
Автомобиль марки "ВАЗ 2106" столкнулся с автомобилем марки "Рено".
В результате 3 человека с различными травмами были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
Проводится расследование по факту ДТП.
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