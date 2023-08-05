Тяжелое ДТП в Кюрдамире

В Кюрдамире произошла автомобильная авария, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Гарабуджаг.

Автомобиль марки "ВАЗ 2106" столкнулся с автомобилем марки "Рено".

В результате 3 человека с различными травмами были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

Проводится расследование по факту ДТП.