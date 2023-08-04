Пожар в колледже в Загатале

В Загатальском государственном колледже управления и технологий начался пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в 22:47 начался пожар на улице Н.Гянджеви, в подведомственном Министерству науки и образования Азербайджанской Республики.средне-специальном Загатальском государственном колледже управления и технологий.

Для тушения пожара на место были привлечены три пожарные машины и личный состав Загатальской районной государственной пожарной охраны МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.