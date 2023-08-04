https://news.day.az/society/1586971.html Пожар в колледже в Загатале
Пожар в колледже в Загатале
В Загатальском государственном колледже управления и технологий начался пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в 22:47 начался пожар на улице Н.Гянджеви, в подведомственном Министерству науки и образования Азербайджанской Республики.средне-специальном Загатальском государственном колледже управления и технологий.
Для тушения пожара на место были привлечены три пожарные машины и личный состав Загатальской районной государственной пожарной охраны МЧС.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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