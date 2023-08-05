https://news.day.az/society/1586975.html В Гяндже произошла авария - есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
В Гяндже произошла авария - есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован на проспекте Ататюрка.
Легковой автомобиль марки"Toyota Corolla" вышел из-под контроля и врезался в дерево на обочине дороги, а затем в фонарный столб.
В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, двое получили ранения и были госпитализированы.
По факту ДТП проводится расследование.
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