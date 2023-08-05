В Гяндже произошла авария

- есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован на проспекте Ататюрка.

Легковой автомобиль марки"Toyota Corolla" вышел из-под контроля и врезался в дерево на обочине дороги, а затем в фонарный столб.

В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, двое получили ранения и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится расследование.