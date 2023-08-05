Арестованы курьеры иранской наркосети

Арестованы члены организованной группы, доставившие из Ирана в Азербайджан 73 кг наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, подозреваемые Наиг Гаджиев (1987 г. р.), Юсиф Гусейнов (1990 г. р.) и Рамид Абдуллаев (1985 г. р.) были задержаны в результате проведенных в Баку оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий.

У подозреваемых было изъято 21 кг сильнодействующих наркотических средств, 4 кг опиатов, 41 кг сушеной марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 7 кг метамфетамина, в общей сложности 73 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 1500 таблеток "метадон".

Выяснилось, что Н.Гаджиев, Ю.Гусейнов и Р.Абдуллаев по предварительному сговору с целью заработка доставляли наркотические средства и психотропные вещества из придорожного тайника на территории Гарадагского района для частного лица от гражданина Ирана по прозвищу "Рза".

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении членов банды избрана мера пресечения в виде ареста, продолжаются оперативно-розыскные, оперативно-следственные мероприятия.