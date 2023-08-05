На острова, расположенные в Каспийском море, могут организовать лодочные туры

Хотя Каспийские острова имеют туристический потенциал, они не используются для этой цели.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя Ассоциации туристических агентств Ахмед Гурбанов.

По его словам, острова, расположенные в Каспийском море, имеют большой потенциал. Туда можно организовать лодочные туры и даже создать условия для ночлега.

А.Гурбанов отметил, что для реализации всей этой работы должны быть привлечены инвесторы.

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