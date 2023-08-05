https://news.day.az/society/1587036.html Что будет с погодой в ближайшие дни? - ПРОГНОЗ
Что будет с погодой в ближайшие дни? - ПРОГНОЗ
С полудня 5 августа погодные условия на территории страны стабилизируются, дождей не ожидается.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службы. Было отмечено, что 6-7 августа в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди.
Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха будет постепенно повышаться.
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