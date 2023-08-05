Что будет с погодой в ближайшие дни?

С полудня 5 августа погодные условия на территории страны стабилизируются, дождей не ожидается.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службы. Было отмечено, что 6-7 августа в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха будет постепенно повышаться.