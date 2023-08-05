https://news.day.az/society/1587040.html Облегчается ввоз некоторых видов оборудования и материалов
Облегчается ввоз некоторых видов оборудования и материалов
В Азербайджане ряд оборудования и материалов освобождены от таможенных пошлин.
Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.
Согласно постановлению, на основании подтверждающих документов министерства энергетики Азербайджанской Республики, оборудование и материалы, ввозимые в страну в рамках проектов реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов (годовая мощность переработки сырой нефти не менее 3 миллионов тонн), освобождены от таможенных пошлин сроком на 2 года с 1 января 2023 года.
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