Координационная комиссия обсудила безопасную эксплуатацию потенциально опасных объектов

Состоялось заседание Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.

Как сообщает в субботу Day.Az, на первом заседании комиссии заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель комиссии Шахин Мустафаев выступил с докладом о предстоящих задачах и работах, связанных с исполнением распоряжения Президента Ильхама Алиева. Подчеркнув важность данного распоряжения, Мустафаев отметил, что был проведен анализ в связи со сложившейся ситуацией, создана соответствующая институциональная система в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов, сформирована нормативно-правовая база и в этом направлении осуществляется контроль и регулирование со стороны соответствующих центральных органов исполнительной власти.

Он также отметил о необходимости принятия превентивных мер по предотвращению возможных аварий при эксплуатации потенциально опасных объектов, регулярного анализа в области прогнозирования будущих рисков, в частности, осуществления оперативного и эффективного обмена информацией между соответствующими государственными структурами в этом направлении, координации их деятельности, а также организации эффективного планирования работы.

Исходя из этого, комиссии поручено разработать рабочий план по предстоящим задачам, организации эффективной координации на текущий и последующие годы, даны соответствующие поручения по созданию электронной базы данных (портала) потенциально опасных объектов, совершенствованию существующей нормативной правовой базы с учетом технических регламентов и передового международного опыта, а также по предстоящим работам.

На заседании также были рассмотрены организационные вопросы, представлен состав Секретариата комиссии, утверждены составы рабочих групп, состоящих из специалистов по направлениям деятельности комиссии ("Анализ и оценка результатов мониторинга потенциально опасных объектов", "Координация деятельности по определению технических регламентов", "Анализ и совершенствование действующих нормативных правовых актов в области безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов с учетом передового международного опыта") и обсуждены другие вопросы.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев 18 июля 2023 года подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 24 сентября 2022 года № 3488 "О создании Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов"". В соответствии с распоряжением, Шахин Мустафаев был назначен председателем комиссии.