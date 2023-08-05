Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 6 августа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове дождей не ожидается, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 18-23 ° тепла.