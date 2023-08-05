https://news.day.az/society/1587060.html Какой погоды ждать завтра? - ПРОГНОЗ
Какой погоды ждать завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 6 августа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове дождей не ожидается, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 18-23 ° тепла.
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