https://news.day.az/society/1587093.html Кабмин меняет порядок предоставления студенческих образовательных кредитов
Кабмин меняет порядок предоставления студенческих образовательных кредитов
Лица, обучающиеся на уровне технического профессионального образования ступени профессионального образования, смогут получать студенческие образовательные кредиты.
Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим внесены изменения в "Порядок предоставления студенческих образовательных кредитов за счет средств Фонда студенческих образовательных кредитов", утвержденный постановлением Кабинета министров от 24 июля 2021 года № 226.
Отметим, что ранее воспользоваться студенческим образовательным кредитом могли только те, кто обучался на высшем техническом профессиональном уровне ступени профессионального образования.
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