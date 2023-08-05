В Азербайджане учреждено еще одно право на льготы для семей шехидов

Внесены изменения в "Список документов для определения права физических лиц на налоговые льготы при исчислении подоходного налога".

Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, детям лиц, погибших 20 января 1990 года в результате вторжения советских войск, а также при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, будет предоставлено право на льготы при исчислении подоходного налога. До сих пор эта налоговая льгота распространялась на их родителей и жен (мужей).

Также, согласно постановлению, родители, вдовы (вдовцы) и дети лиц со статусом семьи шехидов будут иметь право на льготы при исчислении удерживаемого с зарплаты подоходного налога на основании свидетельства, подтверждающего статус семьи шехидов, выданного местными органами Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.