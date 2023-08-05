В Шуше состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам

В городе Шуша состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Day.Az, на заседании присутствовали представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе: представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Управления государственного заповедника города Шуша, специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, Службы восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

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