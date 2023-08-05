В медучреждения при TƏBİB назначены новые директора

В подведомственные TƏBIB медицинские учреждения назначены новые директора.

Как сообщили Day.Az в субботу в TƏBİB, по представлению исполнительного директора Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Вугара Гурбанова в ряд медицинских учреждений были назначены новые директора.

Директором Ширванской городской центральной больницы при TƏBIB назначен Парвиз Рустамбеков, Центра медицинской реабилитации - Руфат Джаббарлы, Центральной больницы Бейлаганского района - Мурад Байрамов.

Получивший назначение в Ширванскую городскую центральную больницу Парвиз Рустамбеков окончил Азербайджанский государственный медицинский университет, по специальности он хирург. До этого назначения работал в департаменте квалифицированной медицинской помощи TƏBIB.

Директор Центра медицинской реабилитации Руфат Джаббарлы получил степень бакалавра по специальностям "физиотерапия" в Университете Сулеймана Демиреля и "управление учреждениями здравоохранения" в Университете Анадолу. Также окончил магистратуру университета Ускюдара по специальности "неврология", а в университете Атласа получил степень магистра по физиотерапии и медицинской реабилитации. Работал во многих частных медицинских учреждениях, до нового назначения являлся заведующим отделением физиотерапии и медицинской реабилитации в клинической больнице им.Туси.

Новый директор Бейлаганской центральной районной больницы Мурад Байрамов окончил Азербайджанский государственный медицинский университет по специальности "офтальмолог". Долгое время работал в Бейлаганской центральной районной больнице, до нового назначения являлся заместителем директора, главврачом этой больницы.