В Зардабе задержаны лица, вырубившие деревья

В Зардабском районе задержаны лица, которые нанесли ущерб природе, вырубив деревья.

Об этом Day.Az сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зардабского района, были задержаны жители села Бычагчы Шамистан Расулов и Рамиз Мирзаев, подозреваемые в незаконной вырубке леса на земельном участке, расположенном между селами Силейли и Юхары Сеидляр.

Было установлено, что эти лица, вырубив на указанной территории шесть тополей, нанесли природе ущерб на сумму более 10 тысяч манатов.

По факту в Зардабском РУП продолжается расследование.