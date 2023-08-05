https://news.day.az/society/1587113.html В Зардабе задержаны лица, вырубившие деревья - ФОТО
В Зардабе задержаны лица, вырубившие деревья - ФОТО
В Зардабском районе задержаны лица, которые нанесли ущерб природе, вырубив деревья.
Об этом Day.Az сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зардабского района, были задержаны жители села Бычагчы Шамистан Расулов и Рамиз Мирзаев, подозреваемые в незаконной вырубке леса на земельном участке, расположенном между селами Силейли и Юхары Сеидляр.
Было установлено, что эти лица, вырубив на указанной территории шесть тополей, нанесли природе ущерб на сумму более 10 тысяч манатов.
По факту в Зардабском РУП продолжается расследование.
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