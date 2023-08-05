Обнародовано число лиц, желающих поступить в коллежди

Обнародовано число лиц, принявших участие в процедуре выбора специальности в рамках приема в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана, до 15:00 сегодняшнего дня в процедуре выбора специальности приняли участие 13 180 человек.

Из них 12 871 человек получил образование в азербайджанском секторе, 309 человек - русском секторе обучения.

Отметим, что процедура выбора специальности в рамках приема в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования началась 31 июля и продлится до 23:59 7 августа.