Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования главе МВД Грузии

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил письмо с соболезнованиями министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури в связи с оползнем, произошедшим в районе Шови региона Рачи Грузии.

Как сообщили Day.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в письме министр выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате оползня, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии. В результате оползня погибли 12 человек, десятки человек пропали без вести.