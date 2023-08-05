В Баку разбушевался пожар на территории с сухой травой

На горячую линию "112" МЧС поступила предварительная информация, что на территории в пос. Баладжары в Бинагадинском районе Баку горит сухая трава.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место прибыли соответствующие силы МЧС.

В настоящее время проводятся работы по тушению.

Дополнительная информация будет предоставлена.