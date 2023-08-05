https://news.day.az/society/1587135.html В Баку разбушевался пожар на территории с сухой травой
В Баку разбушевался пожар на территории с сухой травой
На горячую линию "112" МЧС поступила предварительная информация, что на территории в пос. Баладжары в Бинагадинском районе Баку горит сухая трава.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место прибыли соответствующие силы МЧС.
В настоящее время проводятся работы по тушению.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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