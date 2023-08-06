В Баку сбита беременная женщина

В Хатаинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на проспекте 8 ноября.

Гюллю Мехтиеву 1991 года рождения сбил автомобиль марки "Toyota Prius". Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Во время операции выяснилось, что ребенок погиб в утробе женщины.

Состояние Г.Мехтиевой тяжелое.