https://news.day.az/society/1587181.html В Баку сбита беременная женщина - ребенок умер
В Баку сбита беременная женщина - ребенок умер
В Хатаинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на проспекте 8 ноября.
Гюллю Мехтиеву 1991 года рождения сбил автомобиль марки "Toyota Prius". Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Во время операции выяснилось, что ребенок погиб в утробе женщины.
Состояние Г.Мехтиевой тяжелое.
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