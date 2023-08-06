Житель Баку получил ножевые ранения

6 августа около 05 часов в полицию поступила информация о том, что в больнице скончался житель города Баку Потапов Дмитрий Игоревич 1988 года рождения с колото-резаными ранениями, полученными на улице Мазахира Рустамова в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, по подозрению в совершении уголовного преступления задержан Мурадзаде Ульви Тазахан оглу 1993 года рождения.

По предварительной информации, инцидент произошел на почве личных отношений.