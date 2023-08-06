Какое наказание ждет, застрелившего азербайджанского бизнесмена в Тбилиси?

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в вооруженном нападении, покушении на убийство, а также в незаконном приобретении, хранении и транспортировке огнестрельного оружия лицу, напавшему на этнического азербайджанца в Тбилиси.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Генпрокуратура.

Отмечено, что в результате проведенных МВД следственных действий установлено, что 3 августа в ООО "Lilo Mall" подсудимый произвел несколько выстрелов и ранил потерпевшего. После этого пострадавший был доставлен в больницу и прооперирован.

Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в день происшествия. Отмечено, что по предъявленному обвинению ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Сообщается, что следственные действия продолжаются.

Отметим, что во время вооруженного нападения 3 августа бизнесмен, этнический азербайджанец Роман Исаев получил огнестрельное ранение в голову.