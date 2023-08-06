https://news.day.az/society/1587229.html В Огузе предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
В Огузе предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство по контролю безопасности строительства и Государственная служба пожарного контроля МЧС продолжают осуществлять совместные меры в связи с незаконным строительством на территории страны.
Об этом Day.Az сообщили пресс-службе ведомства.
Было отмечено, что на участке в селе Моллалы Огузского района, принадлежащем гражданину, был обнаружен факт незаконного строительства, не согласованного с соответствующими структурами.
В результате проведенных мер было предотвращено незаконное строительство, объект взят под контроль.
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