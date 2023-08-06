В Огузе предотвращено незаконное строительство

Государственное агентство по контролю безопасности строительства и Государственная служба пожарного контроля МЧС продолжают осуществлять совместные меры в связи с незаконным строительством на территории страны.

Об этом Day.Az сообщили пресс-службе ведомства.

Было отмечено, что на участке в селе Моллалы Огузского района, принадлежащем гражданину, был обнаружен факт незаконного строительства, не согласованного с соответствующими структурами.

В результате проведенных мер было предотвращено незаконное строительство, объект взят под контроль.