В Грузии погибла 18-летняя азербайджанка

Обнаружено тело 18-летней этнической азербайджанки Самиры Исаевой, пропавшей без вести в результате схода оползня в муниципалитете Они в Грузии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил "İnfo Rustavi" брат погибшей Искендер Исаев.

Он сказал, что его семья была проинформирована об обнаружении тела сегодня утром.

Отметим, что число погибших в результате стихийного бедствия достигло 18 человек.

Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе сообщил, что в зоне стихийного бедствия обнаружены тела нескольких несовершеннолетних.