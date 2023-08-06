https://news.day.az/society/1587250.html В Грузии погибла 18-летняя азербайджанка
В Грузии погибла 18-летняя азербайджанка
Обнаружено тело 18-летней этнической азербайджанки Самиры Исаевой, пропавшей без вести в результате схода оползня в муниципалитете Они в Грузии.
Как передает Day.Az, об этом сообщил "İnfo Rustavi" брат погибшей Искендер Исаев.
Он сказал, что его семья была проинформирована об обнаружении тела сегодня утром.
Отметим, что число погибших в результате стихийного бедствия достигло 18 человек.
Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе сообщил, что в зоне стихийного бедствия обнаружены тела нескольких несовершеннолетних.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре